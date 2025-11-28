Глава СКР поручил возбудить дело по орловскому мосту

Переправа обрушилась в Должанском районе.

Ранее об этом стало известно в соцсетях.

В частности, пост был опубликован в сообществе «РЕЗОНАНС | ОРЁЛ» «Вконтакте».

Мост находится у деревни Калиновка. Он проходит над прудом и соединяет сразу несколько населённых пунктов с районным центром.

Местные жители утверждают, что частичное обрушение произошло ещё в минувшем году. Однако ситуация не исправлена должным образом до сих пор.

«Просто сдвинули отбойник наполовину, осталась одна полоса для движения. Небольшой просад асфальта сверху заложили асфальтом. А проблема никуда не ушла, стоят знаки, что грузовикам нельзя ездить, а они ездят, так как другой дороги просто нет. Школьный автобус больше по этому мосту не ездит, школьников высаживают на краю Калиновки и они пешком идут по домам по этому мосту. Вскоре асфальт, практически на полполосы, опять просел, да ещё сильнее», – рассказывают авторы публикаций.

Также сообщалось, что «Орёлгосзаказчик» заключил контракт на проектирование капитального ремонта данного участка (дорога “Долгое – Рогатик”, 3 километр 730 метров – 3 километр 930 метров). Сейчас объект находится в стадии проверки достоверности сметной стоимости.

Ранее орловское управление Следственного комитета России уже начало проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил главе управления Александру Полшакову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Ранее районная газета «Знамя труда» писала о частичном обрушении моста через реку Ольшанка. Его экстренно восстанавливали силами Должанского районного участка и АПК «Юность».

ИА «Орелград»