Проект для ремонта моста в Ливнах сделают с большой скидкой

Контракт в орловском райцентре привлек восемь потенциальных исполнителей.

Открытый конкурс стартовал в октябре. Подготовку проектной документации для капитального ремонта мостового сооружения на улице Московской оценили в 9,15 млн рублей. Конкуренция позволила снизить цену контракта до 4,575 млн рублей. Он подписан 25 ноября с ООО «Расчет инженерных и искусственных сооружений» (г. Москва). Срок исполнения – 17 ноября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «РИИСО» зарегистрировано в марте 2025 года. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор – Артемьева Оксана Сергеевна.

Требования к выполнению работ по капитальному ремонту мостового сооружения содержатся в опубликованных в ЕИС «Закупки» документах. Проект должен отвечать Градостроительному кодексу РФ, техническим регламентам, СП, ГОСТ и иным действующим нормам России и Орловской области. Необходимо предусмотреть применение прогрессивных и ресурсосберегающих технологий и материалов. Подрядчик должен гарантировать качество проектной продукции и устранение выявленных недостатков. Обязан безвозмездно переделать документацию или возместить заказчику причиненные убытки. Город получает исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках контракта.

По мосту можно переехать через реку Ливенка от Кирпичного завода в сторону населенных пунктов Жилёво, Будиловка. Наслоения асфальта уже скрыли бордюры тротуара. Перила прогнили и накренились. Видео об удручающем состоянии переправы публиковали еще в 2023 году.

ИА “Орелград”