Облсовет окончательно установил День ветеранов боевых действий

Праздник будут отмечать в Орловской области 1 июля.
Сегодня такое решение приняли уже во втором чтении — единогласно. На предыдущей, октябрьской сессии региональный парламент одобрил соответствующий законопроект в первом чтении.
Впрочем, ко второму чтению от уполномоченных субъектов замечаний и предложений не поступило.
Напомним, что предложению об учреждении новой даты не обрадовался губернатор, посчитавший инициативу «преждевременной». Сейчас такой праздник существует только в отдельных регионах. Теперь в их числе есть и Орловская область.
ИА «Орелград»