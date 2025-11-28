Облсовет окончательно установил День ветеранов боевых действий

Праздник будут отмечать в Орловской области 1 июля.

Сегодня такое решение приняли уже во втором чтении — единогласно. На предыдущей, октябрьской сессии региональный парламент одобрил соответствующий законопроект в первом чтении.

Впрочем, ко второму чтению от уполномоченных субъектов замечаний и предложений не поступило.

Напомним, что предложению об учреждении новой даты не обрадовался губернатор, посчитавший инициативу «преждевременной». Сейчас такой праздник существует только в отдельных регионах. Теперь в их числе есть и Орловская область.

