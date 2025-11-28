Облсовет окончательно установил День ветеранов боевых действий

28.11.2025 | 11:01 Новости, СВО

Праздник будут отмечать в Орловской области 1 июля.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Сегодня такое решение приняли уже во втором чтении — единогласно. На предыдущей, октябрьской сессии региональный парламент одобрил соответствующий законопроект в первом чтении.

Впрочем, ко второму чтению от уполномоченных субъектов замечаний и предложений не поступило.

Напомним, что предложению об учреждении новой даты не обрадовался губернатор, посчитавший инициативу «преждевременной». Сейчас такой праздник существует только в отдельных регионах. Теперь в их числе есть и Орловская область.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU