Сапожникова: Надо жить по средствам

Глава департамента финансов прокомментировала проблемы с питанием детсадовцев в Орле.

Вопрос прозвучал в ходе сессии облсовета 28 ноября при обсуждении бюджета 2025 года. Вице-спикер Михаил Вдовин сообщил, что проверил качество питания в пяти детских садах. Сейчас блокировка со счетов снята, питание осуществляется нормально.

«Все хорошо, но это временное, – предположил Михаил Вдовин. – Некоторые счета разблокированы до 4 числа. Дальше-то что? Опять блокировка будет, опять проблемы с питанием будут. Давайте с городом Орлом что-то делать».

«Что касается финансового органа, то в рамках своих полномочий все, что предусмотрено бюджетным законодательством, мы строго исполняем, – ответила член правительства Орловской области – руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. – В том числе мы оказываем методическую помощь бюджету Орла. Ну, остальные вопросы, наверное, больше уже и к самому городу. Потому что нужно жить по средствам».

Напомним, из-за проблем с финансированием на некоторое время некоторые детсадовцы стали вегетарианцами. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По мнению прокуратуры, администрация города нерационально распределяла имеющиеся средства, зная о проблеме с финансированием дошкольных образовательных учреждений.

