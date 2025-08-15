Клычков решил не спешить с Днём ветеранов боевых действий

Орловский губернатор считает его учреждение в регионе «преждевременным».

Это следует из официального заключения на законопроект об учреждении праздника, подписанного губернатором и направленного в облсовет.

Проект нового закона внесла региональный парламент внесла фракция партии «Справедливая Россия — За правду», которую возглавляет Руслан Перелыгин. Депутат опубликовал ответ в своих официальных соцсетях.

Клычков указал, что 27 июня в Госдуму внесён законопроект, который вводит такой же праздник, но на федеральном уровне. Причём — в ту же дату, 1 июля. Правда, пока он не рассмотрен и не принят.

«Считаю принятие законопроекта в настоящее время преждевременным», – заключил губернатор (имея в виду изменения в региональном законодательстве).

На данный момент такой праздник официально отмечается в 30 регионах страны, в том числе в Тульской и Курской областях. Однако Орловщина не сможет войти в это число — нашему субъекту придётся ждать решений Госдумы и отмечать День ветеранов боевых действий только вместе со всей страной (если федеральный парламент одобрит эту инициативу). В Госдуму законопроект внесён той же партией.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин заявил, что памятник участникам СВО появится в городе «после Победы».

ИА «Орелград»