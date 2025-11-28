Директор «Свободного пространства» прокомментировала увольнение худрука

Оно запланировано в январе.

Ожидается, что художественный руководитель театра Сергей Пузырёв покинет пост 12 января — причём в связи с сокращением самой должности.

Директор театра «Свободное пространство» Марина Теплова прокомментировала ситуацию для «Орёлтаймс», пояснив свою позицию.

Теплова признала, что Пузырёв поставил десятки спектаклей (хотя и отказалась обсуждать их художественный уровень). При этом директор указала, что сокращается «не должность режиссёра театра, а должность художественного руководителя, должностные обязанности которого… не исполнялись в полном объёме».

По её мнению, Пузырёв «по факту работал только режиссёром, художником-постановщиком своих спектаклей и преподавателем ОГИК на сцене театра». В частности, Теплова утверждает, что он не прилагал усилий к организации гастрольных и фестивальных выступлений, а также к приглашению в «Свободное пространство» новых режиссёров и актёров.

«За последние пять лет театр получил большое количество резюме и портфолио от выпускников театральных вузов страны. Однако художественным руководителем не было проведено ни одного кастинга за это время», – указывает директор.

Также Марина Теплова рассказала, что в октябре в её адрес поступило обращение коллектива. «Большая часть труппы отказывается работать с ним… Они… выразили недоверие своему непосредственному руководителю», – дополнила директор.

ИА «Орелград»