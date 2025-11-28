Высокие награды. Торжественные события состоялись в галерее Олега Карпикова

В Орле, в стенах частной галереи предпринимателя и мецената Олега Карпикова, состоялось знаковое событие, объединившее мир промышленности и изящных искусств.

Мероприятие включало два центральных пункта программы: церемонию награждения представителей руководства ЗАО «Счетприбор» и открытие обновленной художественной экспозиции, основанной на коллекции Карпикова. Этот вечер наглядно продемонстрировал, как личные увлечения и социальная ответственность бизнеса могут создавать уникальные культурные очаги в регионе.

Награда нашла своих героев

Торгово-промышленная палата России отметила весомый вклад в развитие экономики. Президент региональной ТПП Светлана Ковалева вручила Благодарственные письма директору по развитию ЗАО «Счетприбор» Олегу Карпикову и генеральному директору предприятия Лидии Бурлаковой. Это признание стало закономерным итогом многолетней работы одного из ведущих промышленных активов области.

ЗАО «Счетприбор» — это не просто успешное производство, это предприятие с богатой историей и репутацией, заслуженно входящее в тройку лидеров России по выпуску малогабаритных бытовых газовых счетчиков. Продукция завода известна далеко за пределами Орловщины, например, активно используется в Республике Крым. Успех компании — это результат слаженной работы высококвалифицированного коллектива и, безусловно, эффективного руководства. Лидия Бурлакова, посвятившая предприятию всю свою профессиональную жизнь, пройдя путь от выпускницы Машиностроительного техникума до гендиректора, уже почти два десятилетия уверенно ведет компанию вперед. И Олег Карпиков, и Лидия Бурлакова являются почетными машиностроителями РФ, а их труд неоднократно отмечался наградами губернатора области и городских властей.

Параллельно с производственными успехами Олег Карпиков реализует и масштабный культурный проект. Его галерея стала важной площадкой для презентации творчества орловских художников. В рамках вечера гости — представители деловых кругов, культурной общественности, журналисты и сотрудники ТПП — стали первыми зрителями обновленной экспозиции. Особенностью нынешней выставки стала ее глубокая связь с местной художественной школой. Значительную часть работ составили картины орловских живописцев из личного собрания мецената.

Светлана Ковалева подчеркнула ценность такого формата для коллектива и важную миссию мецената:

«Сегодня пришел наш коллектив, потому что очень интересно посмотреть творчество орловских художников, в такой неформальной обстановке. Узнать об авторах что-то новое, а также восхититься запечатленной на картинах красотой, которую дают посмотреть абсолютно безвозмездно, что очень радует. Очень здорово, когда у человека и при жизни, и после него что-то остается. Яркие примеры — Третьяков, Мамонтов, русские меценаты великие, которые оставляли после себя не только действующие бизнесы, капитал, но и то, что остается простым людям».

Акварельные работы, увидевшие свет

Главным художественным открытием вечера стали акварельные работы Николая Жатова, которые ранее не выставлялись для широкой публики. Они заняли весь малый зал галереи. Сам меценат рассказал о том, как произошло его знакомство с творчеством художника:

«В большом зале галереи экспозиция сменилась на 80 %. В малом она сменилась полностью — это акварельные работы орловского живописца Николая Жатова. Эти работы демонстрируются впервые. В такой подаче, оформлении. Я их очень люблю. Работы маслом наших авторов, которые прежде никогда не выставлялись».

Для Николая Жатова эта выставка стала особенно волнительной. Художник поделился тонкостями своей техники и признался, что многим его работам зритель обязан именно инициативе Карпикова:

«Здесь представлены акварельные работы, которые пишутся с первого раза без права на ошибку. Я не люблю работать с наложением цветов, потому что если в такой технике работать, то акварель получается забитая, вялая, грязная. Я беру лист, смачиваю его и выкладываю на лист свои эмоции. Техника, правда, сложная. Масло можно исправлять, накладывать без большого урона для работы, с акварелью это делать сложно».

Олег Карпиков, в свою очередь, погрузил гостей в историю формирования этой части коллекции и рассказал о том, как выбирает картины, отметив уникальность увиденного:

«У людей написанное на картинах вызывает разные ассоциации. Я, например, когда захожу в творческое пространство сначала обращаю внимание на размер, потом на цвет, композицию, рассматриваю детали. Выбираю по принципу „Зацепило — не зацепило“. Все эти акварельные работы меня поразили, не то, что я в восторге или без ума, но они мне очень нравятся».

Помимо работ Жатова, в большом зале были представлены картины других известных орловских авторов: Николая Силаева, Андрея Курнакова, Владимира Ухина и Ольги Давыдовой. Коллекционер лично курирует не только подбор произведений, но и их презентацию: специальное музейное стекло, исключающее блики, качественное освещение и тщательно подобранные рамы — все это создает идеальные условия для диалога зрителя с искусством.

Восторг зрителя

Особенно ценной стала реакция молодого поколения. Среди гостей были студенты Орловского института культуры, будущие музейные работники. Студентка Анастасия Кононова поделилась яркими впечатлениями:

«Я не ожидала, что выставка будет так представлена. Перед мероприятием у меня было свое представление о выставке, которое вызывало интерес, но, когда я очутилась здесь — экспозиция превзошла мои ожидания. Тут все в таких красивых рамах, все так необычно. Я, как любитель акварельных картин, особенно восхищена малым залом, где представлены работы Николая Владимировича. Они дают вдохновение».

Этот вечер удачно сочетал в себе официальную торжественность и камерную, творческую атмосферу. Гости не только насладились живописью, но и смогли пообщаться в неформальной обстановке, оставив теплые отзывы в книге пожеланий. На открытии экспозиции гостей угощали сладким и напитками. Особенно ценна возможность пообщаться с творцом Жатовым, которую предоставил Олег Владимирович всем, посетившим открытие экспозиции.

Важно, что галерея Олега Карпикова продолжает оставаться пространством, открытым для всех желающих абсолютно бесплатно. А сам меценат уже строит амбициозные планы по созданию новой, более масштабной галереи в стенах бывшего кинотеатра «Родина», где сможет представить публике всю свою обширную коллекцию, насчитывающую более 600 полотен. Таким образом, культурная инициатива, рожденная на стыке бизнеса и личной страсти, продолжает расширяться, внося неоценимый вклад в культурный ландшафт всего региона.

Жители и гости региональной столицы могут посетить орловский вернисаж с понедельника по пятницу. Двери галереи открыты для любителей живописи с 9:00 до 21:00 по адресу: улица Колхозная, 11, корпус 4, 3-й этаж.

Фото: Из личного архива/ Олег Карпиков

