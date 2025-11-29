175 нетрезвых орловцев задержали патрули

Об охране общественного порядка поведали в региональном УМВД.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории региона ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за 10 месяцев 2025 года было выявлено 175 граждан, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В целом за отчетный период времени сотрудниками органов внутренних дело было составлено 3055 административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 1578 административных протокола по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 973 административных протокола по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Всего за 10 прошедших месяцев в регионе было выявлено 14 642 административных правонарушения, в то числе 14 154, предусмотренных КоАП РФ.

«В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ в муниципальных образованиях области сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин, численностью 847 человек, – сообщает также региональное УМВД. – В отчетном периоде совместно с членами народных дружин пресечено 382 административных правонарушения, раскрыто три преступления».

Тем временем в Управлении Росгвардии по Орловской области сообщили, что в течение прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны совершили 175 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и жилых помещений граждан. Еще два выезда были организованы во взаимодействии с региональным УМВД. В результате были задержаны четыре гражданина, которых подозревают в совершении противоправных действий различного характера. Также составлено три протокола об административных правонарушениях. Все нарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, добавили в Управлении Росгвардии.

ИА «Орелград»