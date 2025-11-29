Орловца крупно оштрафовали из-за пастуха-нелегала

Наказание понес индивидуальный предприниматель из Краснозоренского района.

Административное дело в отношении бизнесмена из Краснозоренского района рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Оно было заведено на ИП по части 1 статьи18.15 КоАП РФ по мотивам внеплановой документарной проверки, проведенной сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Полицейские выяснили, что предприниматель нанял на работу в качестве пастуха мигранта – гражданина Таджикистана.

У последнего нет патента на ведение трудовой деятельности на территории России. По закону иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. Порядок найма мигрантов четко установлен Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Закон гласит, что работодатель или заказчик работ и услуг имеют право привлекать и использовать иностранных работников. Но наличие разрешения на работу обязательно. В данном случае у иностранца такого разрешения не было, и за это ответил нанявший его индивидуальный предприниматель

«При назначении административного наказания суд учел характер и конкретные обстоятельства совершенного индивидуальным предпринимателем административного правонарушения, наличие статуса микропредприятия, в связи с чем назначил наказание в виде административного штрафа в размере 125 000 рублей. Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

ИА “Орелград”