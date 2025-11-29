На Орловщине частные «агрошколы» вновь получат субсидии

Они вправе рассчитывать на возмещение части своих затрат из бюджета области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Сергей Борзенков утвердил порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования. Субсидии выделяются за счет областного бюджета. Получить их могут частные образовательные организации, имеющие сельскохозяйственную направленность.

Данная мера поддержки на региональном уровне была введена в октябре 2024 года. Прошлой осенью был проведен первый конкурсный отбор. Проводил его департамент образования Орловской области. Победителем отбора тогда признали АНОО «Сельскохозяйственная гимназия им. П.А. Столыпина», заявка которого имела первый порядковый номер в журнале регистрации заявок. По итогам отбора департамент решил предоставить из областного бюджета гимназии им. Столыпина субсидию в размере 16 миллионов рублей.

Согласно обновленному порядку субсидия предоставляется частным образовательным организациям, зарегистрированным на территории Орловской области, имеющим сельскохозяйственную направленность. Из областного бюджета им компенсируют часть затрат по оплате труда работников, приобретению горюче-смазочных материалов, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, арендной плате за пользование имуществом и оплате налогов.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, исходя из нормативных затрат на оказание соответствующих образовательных услуг. Базовые нормативы утверждаются департаментом образования. Размер субсидии, предоставляемой победителю отбора, рассчитывается по формуле, учитывающей не только нормативы, но и численность обучающихся, а также размер платы за оказание образовательной услуги.

Отбор проводится способом запроса предложений, за который также отвечает департамент образования. Отбор получателей субсидии теперь будет осуществляться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». То есть, соискатели должны получить доступ к этой системе и сделать свою информацию доступной для работников департамента.

Субсидии не положены иностранным юридическим лицам и иноагентам, банкротам, оффшорным компаниям. Участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения.

ИА «Орелград»