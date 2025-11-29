Муниципальные депутаты на форуме «Единой России» представили лучшие практики работы с гражданами

Региональные площадки работали по всей стране

Год муниципального депутата, объявленный «Единой Россией», завершился итоговым форумом в Москве. На площадке Центрального исполкома партии более 200 делегатов от регионов обсудили лучшие практики работы с гражданами в муниципалитетах, подвели предварительные итоги года и наметили планы на следующий. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, работа с муниципальными депутатами будет продолжена. Перед партией стоит задача отстроить всю внутреннюю инфраструктуру базового звена ЕР.

– Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение – важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сценку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички, – акцентировал Владимир Якушев, выступая на пленарном заседании.

Председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил муниципальных депутатов за работу и определил приоритетные задачи на 2026 год. Он поручил усилить взаимодействие с первичными отделениями и поддержать ветеранов спецоперации, которые получили мандаты по итогам выборов этого года.

– В этом году депутатами стали 890 ветеранов. В поддержке нуждаются и муниципальные депутаты Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С ними тоже нужно делиться информацией и практиками. Нужно смотреть за укоренением российской системы власти на исторических территориях, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В ходе пленарного заседания делегаты от регионов выступили с инициативами, направленными на повышение эффективности работы депутатов в муниципалитетах. Дмитрий Медведев поддержал предложение сформировать образовательный блок на площадке «ВПШ-плюс» для развития навыков депутатов и создать неформальную цифровую платформу для обмена опытом и успешными практиками.

– Цифровая платформа и вообще цифра открывают уникальные возможности для общения. Цифра позволила самой крупной, самой большой стране мира связать воедино очень разные регионы и территории, – отметил Дмитрий Медведев.

