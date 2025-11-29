Телекоммуникационный сектор выходит в лидеры рынка лизинга

29.11.2025

Прогнозируется рост объема до 25 млрд рублей к 2030 году.

Мнение озвучил директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг Тимур Музеев, в преддверии 16‑го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Лизинг ИТ‑оборудования становится для бизнеса оптимальным инструментом технологического обновления, а для отрасли — драйвером цифровой трансформации.

В первом полугодии 2025 года сегмент показал пятикратный рост по новым контрактам в годовом выражении. За январь–июнь 2025 года совокупная стоимость соглашений составила 10 млрд рублей. По словам Тимура Музеева, динамика обусловлена рядом структурных факторов. Высоконагруженные ИТ‑инфраструктуры активно используют маркетплейсы, финтех‑компании и телеком‑операторы. Внедрение ИИ и масштабирование облачных сервисов требуют обновления технической базы, подчеркнул директор по лизингу оборудования ВТБ. Также государственные программы поддержки стимулируют российских производителей программно‑аппаратных комплексов. Лизинг помогает компаниям модернизироваться без крупных первоначальных вложений, а стране — укреплять технологическую независимость.

Лизинг охватывает ключевые направления ИТ‑инфраструктуры: сети и телекоммуникации (маршрутизаторы, DWDM‑системы, мультиплексоры); инфраструктура ЦОД (серверы, системы хранения данных); программные платформы (системы контейнеризации и виртуализации).

