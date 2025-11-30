Орловцы тысячи раз обращались к силовикам

Ведомства отчитались о работе с обращениями граждан.

За 10 месяцев 2025 года в службу телефонного обслуживания Управления Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области поступило более 6 тысяч обращений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что за отчетный период времени удалось повысить качество взаимодействия с гражданами, создав комфортную систему предоставления информации по телефону.

«Операторы группы телефонного обслуживания предоставляют консультацию по вопросам исполнительных производств, отвечают на запросы, касающиеся процедуры принудительного исполнения, а также обеспечивают предварительную запись на прием к судебному приставу-исполнителю, – уточнили в пресс-службе регионального УФССП. – Для получения детальной информации по конкретному исполнительному производству необходимо пройти процедуру идентификации по персональным данным, сообщив специалисту ФИО, место рождения, паспортные данные или СНИЛС».

За те же 10 месяцев текущего года на «телефон доверия» регионального Управления МВД России поступило 2194 сообщения жителей города Орла и Орловской области. Кроме того, на официальный сайт УМВД за это же время орловцы направили еще 2779 обращений. По всем обращениям организовано проведение проверок, по результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Что касается работы отдельных подразделений, то сотрудники областной Госавтоинспекции, например, за 10 месяцев совершили 44 549 регистрационных действий и оказали орловцам 25 405 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Причем через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было оказано 7946 услуг, через МФЦ – 5948.

В Информационный центр УМВД поступило 29 020 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости (через ЕПГУ – 22 728, через МФЦ – 6151). Заявителям было выдано 25 943 справки. Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков за отчетный период времени выдали 200 заключений на 492 граждан об отсутствии у них непогашенной судимости. Такие справки гражданам потребовались для их предъявления работодателям.

