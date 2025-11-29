В Орловской области обсуждают исчезновение сельских чиновников

Также могут ликвидировать более двух сотен сельсоветов.

Регионам дали возможность выбрать между двухуровневой и одноуровневой моделями местного самоуправления. В первом случае остаются сельсоветы и горсоветы, отдельные главы поселений и обособленные бюджеты. Одноуровневая система упрощает структуру: создается единый орган управления на территории – он отвечает за решение всех местных вопросов. Также сокращается число депутатов за счет ликвидации представительных органов на селе. По какому пути идти региону, поговорили на сессии Орловского областного Совета 28 ноября.

Руководитель департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Екатерина Данилевская отметила, что муниципальные образования на сегодняшний день сталкиваются с рядом проблем: сложная демографическая ситуация, устойчивая тенденция сокращения численности населения, невысокий уровень жизни, отток кадров. Возраст самих глав и депутатов представительных органов превышает отметку в 50 лет в 65% от общего количества.

По итогам переписи, которая проходила в 2002 году, в регионе насчитывалось 18 поселений с численностью населения до 500 тысяч человек. На 1 января 2025 года таких уже 86 (рост практически в пять раз). Количество поселений с численностью жителей менее 500 человек почти 40%, менее тысячи – 70%. Уменьшение населения ведет к сокращению налоговой базы. Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты поселений за 2024 год составила 47,5%. В 2025 сократилась до 43,9%. Объема поступлений недостаточно для полноценного финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления, уточнила Екатерина Данилевская. Дефицит компенсируется за счет безвозмездных поступлений из районных и областного бюджетов.

«В отдельных поселениях налоговые и неналоговые поступления не покрывают даже расходы на содержание самих органов местного самоуправления, не говоря уже о возможности финансирования каких-то крупных проектов и программных мероприятий. В среднем расходы на содержание органов местного самоуправления составляют третью часть казны», – сообщила Екатерина Данилевская.

Одним из новшеств Федерального закона №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» является новый подход к функциональным основам организации МСУ. Понятие «вопросы местного значения» заменено на «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения». Так местное самоуправление переходит от уровня власти скорее к сервисному институту. Отсутствует дифференциация полномочий по видам муниципальных образований (городское, сельское, муниципальный район). Введены три общих перечня полномочий для органов местного самоуправления. Субъекты получили право определять, какие полномочия (2 и 3 уровня) реализовывать самим, какие – делегировать.

«Органами местного самоуправления районов и поселений уже на протяжении многих лет активно используется практика заключения ежегодных соглашений о передаче полномочий между собой, в соответствии с финансовым обеспечением, – пояснила Екатерина Данилевская. – В текущем году соглашение о передаче полномочий заключили 139 сельских поселений, до 67%. В муниципальных районах всего заключено 563 соглашения».

По словам Данилевской, на практике эта ситуация влечет за собой непонимание у людей, в какой все-таки уровень местного самоуправления, к какому именно должностному лицу человек должен обращаться.

Новый ФЗ № 33 предполагает, что местное самоуправление осуществляется в следующих видах муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородское муниципальное образование города федерального значения. (Предусмотрена возможность сохранения двухуровневой системы организации местного самоуправления в субъектах, имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности).

В настоящее время организована работа по обобщению позиций относительно целесообразности перехода на новую «укрупненную» систему. Осуществляется подготовка соответствующего закона, который в ближайшее время будет внесен в Орловский областной Совет народных депутатов. Некую статистическую выборку озвучил руководитель фракции КПРФ Иван Дынкович. Из 140 сельских советов, 59 поддержали переход на одноуровневую систему, 13 – не поддержали, 68 – позицию не выработали. (Всего сельсоветов в Орловской области больше 200). 19 районов Орловской области поддержали переход на одноуровневую систему (скорее их главы). Должанский, Колпнянский, Свердловский высказались за сохранение двухуровневой системы. Один муниципальный район позицию не выработал. Пример образования ОМО Дынкович признал «ни убедительным, ни полезным для жителей».

Примечательно, что, несмотря на финансовый упор аргументов «ЗА», прогноз экономической эффективности перехода от двухуровневой системы к одноуровневой модели МСУ в деньгах не просчитан.

«Конкретно по цифре сказать однозначно будет достаточно сложно, – пояснила Данилевская, отметив, что изначально потребуются дополнительные расходы, связанные с внесением изменений в уставах, с реорганизацией, с выплатами увольняемым гражданам.

«Но мы не говорим здесь о сокращении каких-то расходов. Мы говорим именно об оптимизации бюджетного процесса. На сегодняшний день у поселений фактически нет денег. Если деньги будут в одних руках, то, наверное, это будет более эффективно, более правильно, и глава района сможет перераспределять эти денежные средства».

Депутат-коммунист Александр Макаров отметил, что переход на одноуровневую систему – это утрата прямой связи населения с властью и снижение управляемости.

«Увеличивается дистанция между гражданами и управленческими структурами. Придется преодолевать десятки километров даже для решения мелких вопросов», – предположил Александр Макаров.

Лидер фракции ЛДПР Владислав Числов предложил обратиться к примерам из реальной жизни.

«Будем объективны, ситуация, в которой сейчас находятся сельские поселения, не очень хороша, даже плачевна. Приезжаешь в сельское поселение, заходишь в администрацию, спрашиваешь: «Где с главой встретиться?» А он где-то косит. Вот шумит – значит, он там работает. Косит он не потому, что ему хочется. Потому что нет денег. И будем объективно говорить, их не будет в ближайшее время, исходя из тех тенденций, которые мы видим, из того бюджета, который мы имеем. Оставлять их в том виде, в котором они сейчас есть, и наблюдать, как они мучаются, и в каком состоянии у нас там находятся объекты, в том числе социальные, я думаю, неправильно. Эта система должна работать, прежде всего. Не важно, какая она будет».

Депутат Евгений Косогов частично поддержал.

«Если их оставлять, то надо найти денежные средства, чтобы там все-таки какая-то жизнь существовала. Но, на мой взгляд, проблема не в этом. Проблема в том, что на уровне субъекта правительство Орловской области, мне кажется, недостаточно внимания уделяет развитию сельских территорий».

Депутат напомнил про национальные проекты, различные компании, холдинги, предпринимателей, фермеров. Однако этот потенциал, на его взгляд, долгие годы не реализуется, «чтобы на селе население оставалось жить, рожать детей, строить дома». Будут люди – будут деньги. Это должен обеспечить глава региона, завершил выступление Косогов.

Председатель комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Иван Грачев отметил:

«Перед нами стоит действительно сложная задача, нам нужно будет сделать выбор. А для этого нужно принять внутри себя каждому свою позицию. Спасибо, дорогие друзья, успехов», – даже как-то празднично воскликнул Грачев.

Спикер облсовета Леонид Музалевский тоже поделился печальными картинами.

«В ряде районов, когда мы приезжаем, там вообще висят амбарные замки на здании администрации, потому что даже нет денежных средств на зарплату главе сельского поселения, не то чтобы выполнять те вопросы местного значения: косить, убирать улицы, ухаживать за кладбищами …».

Примечательно, что решение может быть принято не по всей области, а по отдельным территориям. Обсуждение продолжится.

ИА “Орелград”