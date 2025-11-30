КСП проверила проект бюджета Ливен

Аудиторы выдали положительное заключение, но призвали уточнить характеристики бюджета.

Контрольно-счетная палата Ливен проанализировала проект решения о бюджете города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Аудиторы отмечают, что бюджет имеет программно-целевую направленность. Сверстан он с учетом принципа сбалансированности бюджета, установленного статьей 33 Бюджетного кодекса РФ. Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита.

«В связи с тем, что проект бюджета города сформирован без учета характеристик областного бюджета в части безвозмездных поступлений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, основные параметры бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов требуют уточнения ко второму чтению», – заключила КСП, отметив, что проект может быть принят к рассмотрению Ливенским городским Советом народных депутатов в первом чтении.

Согласно проекту доходы бюджета пока спрогнозированы на 2026 год в сумме 1,57 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 1,881 миллиарда рублей, на 2028 год – в сумме 656,785 миллиона. Расходы бюджета города Ливны на 2026 год запланированы в объеме 1,618 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 1,928 миллиарда рублей, на 2028 год – в сумме 695,642 миллиона.

Размер дефицита в 2026 году планируется в сумме 47,233 миллиона рублей, или 10 процентов от общего объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В 2027 году дефицит бюджета составит 46,481 миллиона рублей, или 9,4 процента доходов, в 2028 году – 38,857 миллиона рублей, или 7,6 процента доходов. Таким образом, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел дефицита (10 процентов) не превышен, отмечает КСП.

Проектом бюджета также определен верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны: по состоянию на 1 января 2027 года он будет установлен в размере 120 миллионов рублей и останется таким же в последующие два годы. Ограничения объема муниципального долга, предусмотренные пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ, соблюдены. Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов представляться не будут.

Резервный фонд администрации города Ливны согласно проекту бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов предусмотрен в размере 6 миллионов рублей ежегодно. Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда предусмотрен на 2026 год в размере 149,002 миллиона рублей, на 2027 год – в размере 150,802 миллиона рублей, на 2028 год – в размере 14,176 миллиона рублей.

ИА «Орелград»