Орловца обязали заплатить работодателю

В неприятную ситуацию угодил житель Верховского района.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел любопытное гражданское дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги». Последнее подало иск к орловцу, который раньше трудился в столице. Работодатель просил взыскать со своего теперь уже бывшего работника понесенные им расходы. Суть гражданского спора раскрыла пресс-служба суда.

Из иска следовало, что орловец ранее трудился в ГБУ «Автомобильные дороги» в качестве водителя. При устройстве на работу ему за счет фирмы были выданы положенные действующим законодательством средства индивидуальной защиты, а именно: плащ, сапоги, куртку, жилет, брюки, костюм и сапоги. В конце октября 2024 года орловец уволился из компании по собственному желанию. Он был обязан вернуть фирме выданные ему средства индивидуальной защиты, но не сделал этого.

В ГБУ посчитали, что своими действиями уволившийся водитель причинил компании материальный ущерб. Фирма пыталась решить вопрос миром и в порядке досудебного урегулирования направила экс-работнику письмо. Она просила его вернуть служебное имущество, но ее просьба была проигнорирована. За защитой своих прав столичное ГБУ было вынуждено обратиться в суд на территории Орловской области.

«В судебное заседание ответчик не явился, о дате, времени и месте рассмотрении дела извещен надлежащим образом, ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие либо об отложении судебного заседания, не заявлял», – отметили в пресс-службе Верховского районного суда. Последний изучил представленные истцом доказательства и решил иск удовлетворить.

Орловца обязали выплатить ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» денежные средства в счет возмещения расходов, понесенных работодателем, в размере 6829,87 рубля. Кроме того, еще 4000 рублей ответчику придется заплатить в качестве государственной пошлины. Впрочем, у него есть возможность обжаловать вынесенное не в его пользу решение, поскольку оно еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”