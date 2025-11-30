Неправомерные закупки выявили в детсаду Мценска

Нарушения всплыли в рамках проверки Контрольно-счетной палаты города Мценска.

Эффективность и целевое расходование субсидий на выполнение муниципального задания и использование муниципального имущества в МБДОУ «Детский сад №6» проверила в плановом режиме Контрольно-счетная палата города Мценска. Информация о результатах контрольного мероприятия уже направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру, а также в Мценский городской Совет народных депутатов.

В отчете КСП содержатся сведения более чем о 20 выявленных нарушениях.

В частности, аудиторы проверили закупки дошкольного учреждения. Согласно Федеральному закону №44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Но в ходе проверки было установлено, что в 2024 году учреждение заключило 35 договоров на общую сумму 737 051 рубль, а также один договор на 19 858 рублей, которые не были предусмотрены планом-графиком учреждения на 2024 год. Таким образом, сумма неправомерных закупок учреждения в 2024 году составила почти 757 тысяч рублей, считают в КСП.

В ходе проверки также были выявлены нарушения детсадом сроков оплаты товаров и услуг, установленных договорами – от 55 до 124 дней. В нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ на момент проверки отчет об объеме закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2024 год учреждением не был размещен на сайте госзакупок.

КСП отмечает, что к проверке не были представлены ведомости выдачи материальных запасов на нужды учреждения. Акты о списании материальных запасов представлены на сумму 137 537 рублей, но они не подписаны членами комиссии и не утверждены заведующей детским садом.

Были выявлены и другие нарушения, в том числе при оплате труда работников детсада.

