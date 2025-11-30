Орловским работодателям оплатят стажировки соцконтрактников

30.11.2025 | 9:00 Новости, Экономика

Средства на субсидирование поступят из бюджета области.

Фото: ИА «Орелград»

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидии на возмещение работодателю расходов на прохождение получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта стажировки. Финансирование будет обеспечено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением правительства страны.

Субсидии будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Информация о субсидиях подлежит обязательному опубликованию на едином портале бюджетной системы РФ.

Право на указанные субсидии получат юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели, соответствующие ряду условий. Так, работодатель должен быть поставлен на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Орловской области и работать он должен на территории Орловской области. Также обязательным условием является прохождение гражданином у работодателя оплачиваемой стажировки, но не более 3 месяцев, по результатам которой работодатель заключит с таким гражданином официальный трудовой договор.

«Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат работодателей на прохождение гражданином стажировки, – говорится в тексте правительственного постановления. – Субсидия предоставляется по результатам отбора получателей». Отбор будет производиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Отвечает за это указанный выше департамент.

