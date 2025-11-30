Орловским работодателям оплатят стажировки соцконтрактников

Средства на субсидирование поступят из бюджета области.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидии на возмещение работодателю расходов на прохождение получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта стажировки. Финансирование будет обеспечено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением правительства страны.

Субсидии будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Информация о субсидиях подлежит обязательному опубликованию на едином портале бюджетной системы РФ.

Право на указанные субсидии получат юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели, соответствующие ряду условий. Так, работодатель должен быть поставлен на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Орловской области и работать он должен на территории Орловской области. Также обязательным условием является прохождение гражданином у работодателя оплачиваемой стажировки, но не более 3 месяцев, по результатам которой работодатель заключит с таким гражданином официальный трудовой договор.

«Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат работодателей на прохождение гражданином стажировки, – говорится в тексте правительственного постановления. – Субсидия предоставляется по результатам отбора получателей». Отбор будет производиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Отвечает за это указанный выше департамент.

ИА «Орелград»