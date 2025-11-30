В Орле вручили награды матерям и женам участников СВО

30.11.2025 | 15:16 Видео, Новости, Общество

Близких защитников поздравили в преддверии Дня матери.

Фото: Орловский областной Совет

Торжественное мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Поздравления прозвучали от спикера облсовета Леонида Музалевского, депутатов Ирины Пашковой и Ивана Устинова, руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Анисимовой.
Обращаясь к собравшимся, глава заксобрания подчеркнул особую роль женщин, которые стали опорой для бойцов.

«Накануне самого светлого и сердечного праздника — Дня матери — для меня большая честь и огромная ответственность быть здесь, среди вас, – отметил Леонид Музалевский. – Для наших героев вы не просто тыл, а источник мужества и главная причина сражаться за родную землю. Ваша любовь — это несгибаемая сила всей России. Низкий вам поклон за воспитание настоящих защитников Отечества. Мы все в неоплатном долгу перед ними и перед вами».

Центральной частью вечера стала церемония награждения. Благодарности от Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» были вручены 16 матерям и 11 женам военнослужащих.

Творческим подарком для собравшихся стала концертная программа, подготовленная Орловской детской школой искусств имени Д.Б. Кабалевского.

Встреча стала возможностью не только выразить благодарность, но и обсудить конкретные меры поддержки, уточнили в пресс-службе Орловского областного Совета.

