Орловчанку разоблачили в краже коровы по сайту «Авито»

Воровка пыталась продать похищенное животное через интернет.

Ливенский районный суд рассмотрел необычное гражданское дело по иску местной жительницы, пострадавшей от кражи ее имущества. Как пояснили в пресс-службе суда, история началась в августе 2024 года, когда жительница Ливенского района похитила у односельчанки корову. Это преступление оставалось нераскрытым на протяжении восьми месяцев, но затем воровка фактически сама себя выдала.

Она решила продать украденную корову и разместила объявление о продаже на популярном интернет-ресурсе «Авито». По этому объявлению полиция ее и вычислила. На воровку завели уголовное дело по статьей 158 Уголовного кодекса РФ. Дело дошло до суда, который признал ее виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ. А за настоящей хозяйкой коровы было оставлено право требования взысканий компенсации причиненного ей ущерба в гражданском судопроизводстве, чем она и воспользовалась.

«Потерпевшая обратилась в суд с иском о взыскании с подсудимой причиненного ей материального ущерба, указав, что похищенная у неё корова на момент кражи была стельная и вскоре после кражи отелилась двойней, – рассказали в пресс-службе Ливенского районного суда. – В период нахождения у подсудимой корова доилась. Тем самым кражей коровы потерпевшей был причинен ущерб, выразившийся в недополученной прибыли от продажи двух телят в размере 50 000 рублей и молока в размере 244 200 рублей, которые она просила взыскать с подсудимой».

Ответчица исковые требования не признала и платить отказывалась. Согласно озвученной ею версии телята родились мертвыми, поэтому никакой прибыли ей не принесли, скорее, только хлопоты. Не согласилась она и с расчетами по оценке стоимости молока. Воровка завила, что из цены молока следует вычесть расходы, которые она понесла на кормление коровы. С ее слов, расходы эти составили значительную сумму.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что преступными действиями подсудимой потерпевшей причинен материальный ущерб, выразившийся в недополучении потерпевшей дохода от продажи двоих телят и молока, поэтому удовлетворил исковые требования. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”