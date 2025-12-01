Орловской области увеличат федеральное финансирование

Новые цифры внесены в бюджет региона на будущий год.

При формировании проекта областного бюджета на 2026 год ко второму чтению была рассмотрена таблица поправок, подготовленная и направленная Орловским областным Советом народных депутатов в правительство Орловской области, сообщил департамент финансов, представляя проект бюджета в стенах регионального парламента. Также учтены изменения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В целом таблица содержит 128 поправок, из которых 68, или 53,1 процента, были приняты.

По данным департамента финансов, общий объем доходов областного бюджета на 2026 год для рассмотрения во втором чтении увеличен на 1,807 миллиарда рублей, он составит 59,988 миллиарда рублей. Объем поступлений из федерального бюджета по сравнению с первым чтением увеличивается на 1,496 миллиарда рублей. При этом дотации из федерального бюджета увеличены на 898,9 миллиона рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 759,1 миллиона рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 139,8 миллиона.

Целевые безвозмездные поступления из федерального центра будут увеличены на 597,8 миллиона рублей. В 2026 году планируется ряд новых межбюджетных трансфертов, которые не были предусмотрены в первом чтении. Так, на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения будет направлено 396 миллионов рублей, на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений – 99 миллионов рублей, на обновление общественного транспорта – 83,3 миллиона рублей, на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса – 32,9 миллиона.

Кроме того, по сравнению с первым чтением увеличены средства федерального бюджета: оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 143,2 миллиона рублей; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 51,4 миллиона рублей; создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 41,1 миллиона рублей; реализацию региональных программ развития промышленности – 23,9 миллиона рублей; оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты – 12 миллионов рублей.

ИА “Орелград”