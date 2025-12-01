Болхов надеется на бездефицитный бюджет

Власти города утвердили бюджет на три года вперед.

Депутаты Болховского горсовета в первом чтении утвердили основные характеристики бюджета муниципального образования. Так, прогнозируемый общий объем доходов на 2026 год установлен в сумме 89,547 миллиона рублей, общий объем расходов – в сумме 94,547 миллиона. Дефицит бюджета на 2026 год прогнозируется в размере 5 миллионов рублей, но бюджеты на 2027 и 2028 годы приняты бездефицитными.

Предельный объем муниципального долга города Болхова на 2026 год утвержден в размере 33,485 миллиона рублей, а это почти половина текущей доходной части. Однако верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2027 года установлен в сумме 0 рублей. Прогнозируемый бюджет сбалансирован, отмечает местный депутатский корпус.

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Болхова на 2026 и 2027 годы планируются в размере 200 тысяч рублей, на 2028 год – 100 тысяч рублей. Кстати, проект бюджета, принятого в первом чтении с поправками ко второму чтению будет обсуждаться на публичных слушаниях. Горсовет народных депутатов назначил их проведение на 16 декабря. Слушания пройдут в 16:30 в зале заседаний администрации города.

По данным мэрии, основными источниками поступлений бюджета в следующем году станут налог на доходы физических лиц (НДФЛ), земельный налог и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Собственную часть доходов также составят поступления от аренды земельных участков и от аренды имущества. Налоговые доходы в 2026 году прогнозируются в сумме 31,955 миллиона рублей.

Основная часть ожидается от НДФЛ, поступления по которому прогнозируются на 2026 год в размере 21,052 миллиона рублей. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный, прямогонный бензин, моторное и дизельное топливо прогнозируются в объеме 2,777 миллиона. Прогноз власти дали и по выручке от арендной платы за земельные участки – она будет составлять по 578 тысяч рублей в течение ближайших трех лет. Еще по 412 тысяч рублей власти планируют ежегодно зарабатывать на сдаче в аренду муниципального имущества.

ИА “Орелград”