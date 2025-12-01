В Орловской области растут вложения в строительство

В сопоставимой оценке по сравнению с прошлым годом они увеличились на четверть.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2025 года составил 32,1 миллиарда рублей, или 124,2 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду прошлого года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Всего в этом году в регионе введено в действие 1184 здания, в том числе: 1135 зданий жилого назначения и 49 зданий нежилого назначения.

Статистики отмечают, что 116 зданий были построены силами самого населения Орловской области, то есть в данном случае речь идет о частных домах. Что касается нежилых зданий, то в этом году в регионе были возведены 16 сельскохозяйственных помещений, восемь зданий коммерческого назначения, пять зданий промышленного назначения, два административных зданий и 18 зданий, которые статистики отнесли к категории «другие».

В частности, в январе-сентябре 2025 года на территории региона были построены: животноводческие помещения для содержания свиней, зерносеменохранилища, рассчитанные на 18,5 тысячи тонн единовременного хранения, механизированные зерносклады на 20 тысяч тонн единовременного хранения и стационарные зерносушилки производственной мощностью 20 тонн в час. Также появились новые хранилища для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве, мощность единовременного хранения которых составляет 18,1 тысячи тонн.

В списке новых зданий и сооружений имеются также плодохранилища для организаций сельского хозяйства, силосные и сенажные сооружения, общетоварные склады, животноводческие помещения, ремонтные мастерские, холодильное оборудование, предприятия общественного питания, линии электропередачи, в том числе для электрификации сельского хозяйства, трансформаторные понизительные подстанции напряжением до 35 кВ, мосты, антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи, волоконно-оптические линии связи, водопроводные сети к производственным объектам и торговые предприятия.

Общая площадь построенных зданий и сооружений составляет 396,9 тысячи квадратных метров, из них 321,9 тысячи квадратных метров приходится на здания жилого назначения, 74,9 тысячи квадратных метров – на нежилые здания. Площадь индивидуального жилищного строительства в этом году составила 167,5 тысячи квадратных метров. А доля индивидуального жилищного строительства составляет 61,2 процента от всей площади жилья, введенного в регионе в январе-сентябре 2025 года.

ИА “Орелград”