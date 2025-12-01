В Орле рассказали об иностранцах, ехавших за «длинным» рублем

Любопытный экскурс в историю провел Государственный архив Орловской области.

В XIX – начале XX века в Орле и Орловской губернии проживало много иностранцев, причем их состав менялся в зависимости от периодов. Об этом пишет начальник отдела Государственного архива Орловской области Лариса Кондакова. По ее словам, в середине XIX века довольно много французов и швейцарцев ехали в Россию, чтобы улучшить свое финансовое положение. Женщины устраивались гувернантками в дворянские семьи, обучали детей иностранным языкам. А мигранты-мужчины стремились устроить в России свой бизнес – открывали магазины, заводы, фабрики, были среди них и учителя.

«В деле с паспортами, выданными иностранцам орловским губернатором в 1868 году, значатся лица самых разнообразных профессий и специальностей: мекленбургский подданный слесарный подмастерье Карл Фейст, прусский подданный сапожных дел мастер Людвиг Фехнер, великобританский подданный управитель конных заводов Иван Гибсон, французская подданная модистка Мария-Роза Деманж», – перечисляет Лариса Кондакова.

Паспорта также были выданы орловским губернатором швейцарским подданным – сахароварному фабриканту Александру Гесли, сыровару Христиану Вагизбаху и учителю Марку-Аврааму-Франсуа-Люи Визинанду, баденскому подданному – часовых дел мастеру Иосифу Геттиху, саксонским подданным – доктору медицины Карлу-Густаву Ельцу и корзинщику Фридриху-Антону Фроммельту. В одном из дел за 1865 год упоминается и прибывшая в Орловскую губернию в 1857 году француженка из Парижа, вдова Луиза-Елизавета Сенье.

«В конце XIX – начале XX века в Орловской губернии проживало больше всего немцев и поляков, – отмечают в Государственном архиве Орловской области. – Увеличение количества мигрантов из Пруссии и Польши было связано с развитием промышленного производства, строительством железных дорог и внешнеполитическими событиями. Те из иностранцев, которые решили задержаться в Российской империи надолго и создавали здесь семью, приходили к смене подданства и вероисповедания. Некоторые из них к началу XX века были настолько обрусевшими, что их происхождение выдавала только фамилия».

Проживали в Орловской губернии в начале XX века и иностранцы из Восточной Азии. В качестве примера в архиве приводят китайского подданного по имени Чжан-Шоу-Янь. Этот человек во время Первой мировой войны торговал в Орле мануфактурным товаром. А в 1908 году в Воскресенской церкви города Ливны крестили 17-летнего китайца по имени Ком-фан, который после крещения стал Николаем, но сохранил свою национальную фамилию.

