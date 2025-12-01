Губернатор позвал орловцев на борьбу с провокациями

В Орловской области запущен проект «АнтиФейк».

Так называется «полностью официальная площадка», где будут заниматься опровержением любой дезинформации, связанной с Орловской областью. Также здесь будут размещаться методические материалы.

«АнтиФейк» адресован всем жителям региона, включая журналистов, а также администраторов каналов и сообществ.

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Также он указал, что с начала этого года Центром управления регионом выявлено 56 фейков. Это поддельные документы, фальшивые заявления, якобы сделанные официальными лицами (а на самом деле сгенерированные нейросетями) и тому подобное.

«Враг пытается создать панику, вызвать недоверие к органам власти и правоохранителям, подтолкнуть к противоправным действиям… Давайте вместе противостоять вражеским информационным провокациям», – заявил губернатор.

Проект будет представлен на всех площадках. Подключиться к чат-боту можно в MAX и «Вконтакте»

ИА «Орелград»