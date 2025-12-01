Орловчанка победила в конкурсе «Учитель здоровья России»

1.12.2025 | 14:01 Новости, Образование

Анастасия Вишневецкая стала лучшей в номинации «За инновации».

Церемония награждения прошла в Йошкар-Оле.

В финале конкурса участвовали 44 педагога из 43 регионов России. В течение трёх дней они демонстрировали свои лучшие практики и подходы, связанные с темами образования и здоровья.

Анастасия Вишневецкая, учитель школы №5 Орла, смогла войти в число победителей.

Конкурс проводился в рамках Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития». Оба мероприятия проходили уже в 16-й раз.

