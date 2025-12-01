Орловского адвоката будут судить по обвинению в мошенничестве

Дело передано в Болховский районный суд.

Обвиняемый — член местного филиала «Орловской областной коллегии адвокатов». Ему вменяется вторая часть соответствующей статьи УК (159).

По версии следствия, ещё в январе 2022-го года к адвокату обратилась местная жительница. Женщина добивалась признания права собственности на три земельных пая (в порядке наследования).

Юрист взял деньги, но не выполнил свои обязательства. При этом он убедил женщину продать паи по заниженной цене. В итоге орловчанка потеряла около 141 тысячи рублей.

В июле того же года к обвиняемому обратилась другая местная жительница. Ей требовалось признание права собственности на недвижимость (тоже в порядке наследования). Она заплатила адвокату 51 тысячу рублей, но тот снова не выполнил свои обязательства.

Дело возбуждено на основании материалов Управления ФСБ по Орловской области, а также региональной прокуратуры.

Информацию сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

ИА «Орелград»