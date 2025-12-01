На лечение орловцев за пределами региона ушло треть миллиарда рублей

Расходы орловского ТФОМСа оценили областные парламентарии.

Депутаты Орловского облсовета заслушали отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области. По итогам 9 месяцев 2025 года его доходы составили 11,429 миллиарда рублей, расходы – 10,702 миллиарда. Расходная часть исполнена на 70,3 процента к плану года. Затраты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области в части оплаты медицинской помощи составили 10,625 миллиарда рублей, или 99,3 процента от общей суммы расходов Фонда.

В состав затрат, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медстрахования на территории Орловской области, также за счет иных источников вошли: оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 140,053 миллиона рублей; оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, – 335,186 миллиона рублей. Но стоит отметить, что орловский ТФОМС также получил 129,749 миллиона рублей за медицинскую помощь, оказанную в Орловской области россиянам, застрахованным в других регионах нашей страны.

Расходы на исполнение мероприятий, реализуемых органом исполнительной власти Орловской области и финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса Фонда, составили за отчетный период времени 18,626 миллиона рублей. Из них 16,494 миллиона было потрачено на финансирование дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. А еще 2,131 миллиона рублей ушло на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Расходы на выполнение функций аппарата самого Фонда составили 58,335 миллиона рублей, или 66,4 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют всего 0,5 процента. По состоянию на 1 октября 2025 года остаток средств бюджета ТФОМСа составил 1,027 миллиарда рублей.

