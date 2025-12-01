В Орле на мосту такси врезалось в спецтехнику

1.12.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла этой ночью около часа на Кромском шоссе в районе дома 29, на мосту через железную дорогу.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 49-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Калина» со стороны Комсомольской в сторону Машиностроительной. Он не выдержал дистанцию и врезался в дорожную машину ПС-8 (на базе КАМАЗа).

Спецтехника ехала впереди «Лады» в попутном направлении. Дорожной машиной управлял 53-летний мужчина.

В итоге водитель легкового автомобиля получил травмы. «Скорая помощь» доставила его в Областную клиническую больницу. Мужчину госпитализировали.

Судя по фото с места ДТП, «Лада» являлась автомобилем такси.

