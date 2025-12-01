Штрафы за нарушения ПДД превысили 380 миллионов рублей

Почти вся сумма штрафных санкций уже взыскана с нарушителей.

В Орловской области за 10 месяцев 2025 года сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, было выявлено 411 741 административное нарушение в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщило региональное Управление МВД России. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом количество выявленных нарушений Правил дорожного движения в регионе сократилось на 41,6 процента.

«Вынесено 404 026 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 380,7 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 376,6миллиона рублей», – следует из информации УМВД России по Орловской области. Так, очередной штраф нарушителю выписал мировой суд Ливенского района. Фигурантом административного дела стал житель Должанского района, нарушивший ПДД.

Как сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда, в конце октября 2025 года на улице Дзержинского в городе Ливны водитель автомобиля «Форд Фиеста» двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За это сотрудники Госавтоинспекции составили на него протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Указанный протокол поступил на рассмотрение к мировому судье.

«Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о виновности водителя в совершении административного правонарушения, – сообщила пресс-служба суда. – Назначая наказание, мировой судья учел в качестве смягчающего вину обстоятельства признание вины. Обстоятельством, отягчающим вину, мировой судья признал повторное совершение правонарушения в области дорожного движения. Мировой судья назначил жителю Должанского района наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции».

ИА “Орелград”