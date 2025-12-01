На Орловщине уровень преступности резко снизился, но вызвал вопросы

Полиция в очередной раз отчиталась об улучшении криминогенной обстановки.

Алексей Тимошин. Фото: Прокуратура Орловской области

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 10 месяцев 2025 года сообщило региональное Управление МВД России. По оценке ведомства, общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. При этом количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 9,9 процента. Стоит отметить, что о снижении уровня преступности в отчетах правоохранителей говорится практически ежемесячно.

«Среди муниципальных образований регистрируемая преступность сократилась в 23 районах области, наиболее существенно: в Новосильском, Сосковском, Шаблыкинском и Дмитровском, – следует из данных регионального УМВД. – В структуре преступности 59,5 процента приходится на преступления против собственности; 10,8 процента составляют преступные посягательства против личности; 8 процентов – преступления экономической и коррупционной направленности; 8,5 процента – связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

Однако оборотную сторону статистики обсудили участники совместного заседания коллегий прокуратуры и органов следствия и дознания, на котором было оценено состояние работы по соблюдению разумных сроков уголовного судопроизводства. Заседание провел прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Участники отметили, что количество нарушений закона, допускаемых органами следствия и дознания, остается значительным.

«Прокурорами в текущем году выявлено более 12 тысяч нарушений требований уголовно-процессуального закона, внесено свыше 4800 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых 3955 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, – сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. – Выявляются факты волокиты на досудебной стадии уголовного судопроизводства, допускаются факты некачественного проведения процессуальных проверок. По итогам 10 месяцев 2025 года прокурорами выявлено 793 укрытых от учета преступления».

ИА “Орелград”


