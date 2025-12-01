В Орловской области сборы налогов увеличились на пять процентов

За 10 месяцев текущего года в регионе собрали около 52 миллиардов рублей налогов.

В Орловской области по итогам 10 месяцев 2025 года собрано около 52 миллиардов рублей налогов, причем более 14,4 миллиарда из них было перечислено в федеральный бюджет. Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы России. Общий объем налоговых сборов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 5,5 процента, или на 2,7 миллиарда рублей.

Поступления в федеральный бюджет превысили прошлогодний показатель на 5,7 процента. В территориальный бюджет самой Орловской области за отчетный период времени удалось собрать более 37,5 миллиарда рублей, или на 5,4 процента больше, чем за 10 месяцев 2024 года. Положительная динамика поступлений прослеживается почти по всем видам налоговых платежей.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-октябрь 2025 года на территории Орловской области собрано порядка 29,7 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 9,4 процента, или на 2,5 миллиарда рублей», – добавили в пресс-службе Управления ФНС.

Напомним, что физическим лицам, то есть простым гражданам, следовало оплатить налоговые уведомления за 2024 год в срок до 1 декабря 2025 года. Речь идет о налогах на имущество и доходы физических лиц. Если указанные в уведомлении налоги не оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по ним будет расти, причем ежедневно – за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, задолженность с него взыщут принудительно, за счет денежных средств, которые хранятся на его счетах.

