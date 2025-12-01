С концессией муниципальной бани покончено?

Суд рассмотрел встречные иски мэрии и концессионера.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Технодом» к администрации города Орла. Истец просил о признании расторгнутым с 20 апреля 2023 года концессионного соглашения, заключенного в ноябре 2019 года. Мэрия подала встречный иск о расторжении этого же концессионного соглашения в связи с существенным нарушением концессионером его условий. Обе стороны неоднократно уточняли свои требования.

Как следует из материалов дела, 29 ноября 2019 года между ООО «Технодом» и управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла было заключено концессионное соглашение. Объектом соглашения являлась баня № 4, расположенная на улице Октябрьской. Находилась она в муниципальной собственности, в плачевном техническом состоянии. По условиям соглашения концессионер был обязан реконструировать данный объект.

Срок действия соглашения составлял 49 лет со дня его подписания. В документе было указано, что срок реконструкции бани не должен превышать трех лет. Согласно приложению к концессионному соглашению износ строения составлял 50 процентов. Концессионер обязался инвестировать в баню не менее 40 миллионов рублей. 30 декабря 2019 года баня была передана концессионеру. В дальнейшем стороны неоднократно заключали дополнительные соглашения, которыми продлевались установленные основным соглашением сроки.

Так, срок реконструкции объекта был увеличен сначала с трех до четырех лет, а затем – с четырех до пяти лет. Из искового заявления следовало, что в период исполнения соглашения «Технодом» произвел расчет стоимости работ по соглашению. И оказалось, что затраты общества на реконструкцию превысили предусмотренные концессионным соглашением расходы. К тому же были «выявлены скрытые недостатки, которые не были обозначены в соглашении, в связи с чем требовалось проведение дополнительных работ».

Поэтому осенью 2022 года «Технодом» направил в адрес администрации города Орла письмо с предложением расторгнуть соглашение. Однако история подошла к своему завершению только сейчас. Арбитраж решил удовлетворить исковые требования и расторгнуть концессионное соглашение с даты вступления решения в законную силу. С администрации города Орла будет взыскано 100 тысяч рублей за проведение судебной экспертизы. Встречные исковые требования муниципального образования удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с «Технодома» в пользу администрации города Орла убытки, связанные с неисполнением обязательств по соглашению, в размере 5,833 миллиона рублей.

