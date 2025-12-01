Орловца наказали за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции

Перед судом предстал житель Орловского муниципального округа.

Орловский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное по статье 20.3.1 КоАП РФ. Как пояснили в пресс-службе суда, его фигурантом стал житель Орловского муниципального округа. Правонарушение было совершено в мае 2025 года. Фигурант использовал для этого одну из социальных сетей. Как было установлено, он прокомментировал некий пост, и его комментарий вышел за рамки закона.

Точное содержание комментария в суде, конечно, не привели. Но сообщили, что он содержал высказывания, содержащие негативную оценку сотрудников органов внутренних дел. «При этом, для характеристики сотрудников полиции лицом, в отношении которого велось производство по делу об административном правонарушении, при написании комментария была использована бранная лексика, имеющая негативное смысловое значение», – подчеркнули в пресс-службе суда.

Изучив административные материалы и выслушав участников процесса, судья пришел к выводу о наличии в действиях гражданина состава административного правонарушения. Фигурант был признан виновным и понес наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление по данному делу еще не вступило в законную силу, фигурант имеет право его обжаловать.

К слову, в августе 2025 года Орловский районный суд уже рассматривал аналогичное административное дело. Оно было возбуждено по части 1 статьи 20.3.1 КоАП РФ в отношении местного жителя. Который попался на «возбуждении ненависти либо вражды, а также на унижении достоинства группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе». Свои негативные высказывания он озвучил публично в социальной сети. В суде факт административного правонарушения был подтвержден протокол наблюдения и осмотра файлов, составленным сотрудниками полиции. Как и в описанном выше случае, правонарушитель был наказан административным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА “Орелград”