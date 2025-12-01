В 2025 банки начислят до 500 млрд рублей кешбэка

Что ждет программы лояльности в следующем году?

По прогнозам, в 2025 году объем начисленного банками кешбэка достигнет 450–500 млрд рублей. В 2026 году рынок программ лояльности ждет трансформация: ключевые акценты сместятся в сторону персонализации, эффективности и геймификации. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в преддверии 16‑го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Банки активно внедряют модели машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность клиента, финансовые привычки, периодичность трат. На основе этих данных системы оперативно подбирают наиболее релевантные категории и размеры кешбэка, делая предложения максимально индивидуальными.

Второй тренд – отход от универсальных категорий и фиксированных процентов кешбэка. Теперь бонусы зависят от общей доходности клиента для банка. Если клиент получает зарплату через банк, копит средства, инвестирует или берет кредиты – он получает дополнительные категории и повышенный кешбэк. Такой подход стимулирует лояльность ценных для банка клиентов и выстраивает взаимовыгодные отношения.

Игровые механики уже несколько лет помогают банкам повышать вовлеченность клиентов, а в 2026 году тренд усилится, считает Дмитрий Брейтенбихер. Банки будут использовать геймификацию для удержания лояльных клиентов, предлагать не только кешбэк, но и специальные партнерские акции в игровом формате.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, современные пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые форматы взаимодействия. Успех на рынке будет зависеть от способности предугадывать потребности и выстраивать долгосрочные отношения через гибкие программы лояльности.

«Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений – именно она задаст направление развития лояльности в следующем году», — подчеркнул член правления ВТБ.

ИА “Орелград”