В Орловской области победили повилику

Карантинная фитосанитарная зона упразднена в Кромском районе.

Соответствующий приказ издало Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Карантин по повилике вводился в Апальковском сельском поселении района, причём на общей площади 288,59 гектара. Очаг распространения сорняка составлял 50,45 гектара.

Отметим, что карантин отменён не только в связи с ликвидацией популяции растения, но и в связи с его отсутствием в данной зоне в течении целых трёх лет подряд.

«Сорняк-паразит наносит существенный вред посевам сельскохозяйственных культур. На заповиличенных плантациях свёклы урожай снижается на 80%, семян люцерны и клевера — на 95%. Семена повилики трудноотделимы от семян люцерны и клевера, по этой причине большие партии ценной продукции бракуются», – напомнили в ведомстве.

