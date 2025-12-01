«Орловский мясоперерабатывающий комбинат» задолжал сотруднице

Женщина недополучила 90 тысяч рублей.

Нарушение установила Мценская межрайонная прокуратура. Проверка проводилась по обращению местной жительницы.

Оказалось, что орловчанка, работая в АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат», выполняла дополнительные обязанности — за дополнительную плату. Юридической основой являлось соглашение, которое прилагалось к основному трудовому договору.

В феврале этого года глава предприятия подписал приказ, освобождающий женщину от дополнительной работы. Однако её не ознакомили с документом. Также в трудовой договор не были внесены необходимые изменения.

Орловчанка занималась своей деятельностью в прежнем режиме. Когда она решила уволиться с предприятия, ей не оплатили данные работы.

Прокуратура внесла руководителю АО представление. Также юридическое лицо привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 30 тысяч рублей.

В результате прокурорского вмешательства женщине выплатили задолженность — около 90 тысяч.

ИА «Орелград»