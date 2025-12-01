В Орле глава управления по безопасности ушёл на СВО

Подразделение мэрии возглавила Елена Геращенко.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Игорь Тарасов, отвечавший за него ранее, заключил контракт на прохождение военной службы. Сейчас он находится в зоне СВО.

Администрация приостановила действие трудового договора. Как уточнили в пресс-службе, это означает «сохранение за ним рабочего места на период исполнения воинских обязанностей в установленном законом порядке».

Новая глава управления, Елена Геращенко, родилась в Орле в 1973 году. Она окончила Орловский машиностроительный техникум и Орловскую региональную академию государственной службы.

С 1993 года работала в ТКО МХП «Орловское» на различных должностях. В 2021 поступила на муниципальную службу, заняв должность заместителя начальника территориального управления по Железнодорожному району. В том же году была удостоена благодарности президента России.

