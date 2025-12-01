Орловская область получила 25 новых автобусов

Их используют на межмуниципальных перевозках.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Орловской области

Автобусы перевозчикам передало АО «Государственная транспортная лизинговая компания» – на льготных условиях. В ближайшее время транспорт должен пройти государственную регистрацию, а также необходимую подготовку.

Его используют на маршрутах, которые связывают областной центр с населёнными пунктами Мценск, Нарышкино, Кромы, Знаменское, Красная Заря, а также Ломовое, Топкое, Троицкое, Хотетово и Шиловский.

В частности, на маршрут №403 «Орёл – Мценск» выйдут пять низкопольных автобусов «ПАЗ Вектор Некст» среднего класса. Каждый из них способен перевозить по 70 пассажиров. На маршрут №420, который связывает микрорайон Лужки и посёлок Образцово, выйдут два низкопольных автобуса «Газель Сити».

До конца текущего года перевозчики планируют получить ещё девять автобусов ЛиАЗ большого класса (вместимость около 90 пассажиров).

Ожидается, что всего по итогам года за счёт федеральной поддержки нашего региона на межмуниципальные маршруты выпустят 47 единиц нового пассажирского транспорта. Это составляет 18% от действующего автобусного парка.

