Орловщина вложит в «Три точки» 87,5 миллиона

1.12.2025 | 16:23 Новости, Экономика

Федеральная субсидия на создание нового технопарка составит 350 миллионов.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Таковы траты, запланированные на будущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Новый технопарк «Три точки» появится на территории особой экономической зоны «Орёл». Соответствующее соглашение было подписано в октябре на Координационном совете по промышленности нашего региона.

Технопарк будет специализироваться на создании высокотехнологичной экосистемы, ориентированной на разработку и производство сложной электроники, сенсорики, измерительных систем. Всё это планируется использоваться в транспортной (в первую очередь, в автомобильной) отрасли.

