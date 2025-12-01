Расходы областного бюджета превысит 60 миллиардов рублей

Бюджет региона немного увеличили по сравнению с первым чтением.

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили бюджет Орловской области на ближайшую трехлетку. Обсуждение поправок предварительно проводился в рамках работы профильных парламентских комитетов. Ко второму чтению общий объем доходов областного бюджета на 2026 год был увеличен на 1,807 миллиарда рублей, или до 59,988 миллиарда рублей.

В частности, собственные налоговые и неналоговые доходы по сравнению с первым чтением увеличены на 311,2 миллиона рублей. Как пояснил департамент финансов, это доходы, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ. В их число входят 239,3 миллиона рублей акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в доходы Дорожного фонда Орловской области, и доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию и спирт в объеме 71,9 миллиона рублей.

Расходы областного бюджета увеличены по сравнению с первым чтением на 1,864 миллиарда рублей и составят 60,979 миллиарда. Рост произошел за счет увеличения дотаций, налоговых и неналоговых доходов, а также уточнения объема средств на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и перераспределения средств резервного фонда Орловской области. Так, увеличены расходы на оплату труда, включая субвенцию на обеспечение образовательного процесса в Орловской области, – на 898,9 миллиона рублей; расходы Дорожного фонда – на 239,3 миллиона рублей, на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – на 100 миллионов.

На Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи добавлено 113,7 миллиона рублей, на обеспечение высокоскоростного доступа к сети «Интернет» для зданий общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования – 54,9 миллиона рублей, на программное обеспечение для организации лекарственного обеспечения – 35 миллионов рублей, на приобретение машин скорой медицинской помощи – 25 миллионов рублей, на реализацию комплекса процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 17 миллионов рублей, на предоставление жилья врачам, работающим в областных медучреждениях – 10 миллионов рублей.

Также увеличены расходы на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в объеме 56,2 миллиона рублей за счет поступления казначейских инфраструктурных кредитов. В 2026 году будет осуществляться реализация 11 национальных проектов на территории Орловской области. Расходы на их реализацию планируются в объеме 7,977 миллиарда рублей с приростом к первому чтению на 120,4 миллиона рублей.

