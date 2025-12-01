В Орле призывают наделить сельмаги банковскими функциями

Небольшие магазины смогут получить право выдавать наличные с карты.

Депутаты Орловского облсовета направят обращение в Госдуму РФ, направленное на поддержку малого бизнеса и удобство жителей сельской местности. Проект обращения был рассмотрен на прошедшей сессии, инициативу выдвинула Светлана Ковалева. Суть идеи заключается в том, чтобы владельцы небольших магазинов в деревнях и селах могли на законных основаниях оказывать финансовые услуги — выдавать наличные с карты.

«Как пояснила Светлана Ковалева, сейчас Налоговый кодекс разрешает магазинам работать с деньгами по упрощенному «патентному» налогу, – говорят в пресс-службе регионального парламента. – Однако в официальном списке видов деятельности, для которых этот патент предназначен, такая услуга — «работа с платежами» — прямо не прописана. Если магазины не смогут этого делать, людям придется ехать за десятки километров в районный центр, чтобы выполнить простые финансовые операции».

Орловский облсовет предлагает внести изменения в статью 346.43 Налогового кодекса РФ и добавить в официальный список такой вид деятельности, как «услуги банковского платежного агента в сельских магазинах». Они напоминают, что в марте 2025 года состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ. По его итогам законодательным органам регионов было рекомендовано ускорить принятие регионального закона, определяющего параметры патента для индивидуальных предпринимателей, торгующих через стационарные магазины в сельских населенных пунктах.

Рекомендация предполагала, что для таких магазинов будет введена «деятельность банковского платежного агента». На территории Орловской области перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, установлен Законом от 2 ноября 2012 года № 1423-ОЗ. И этот закон включает в себя все рекомендованные направления, определенные Налоговым кодексом РФ, а также 15 дополнительных направлений.

Налоговый Кодекс РФ гласит, что патентная система налогообложения не применяется в отношении деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением услуг банковских платежных агентов. Однако в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности нет четкого определения.

Так, согласно ОКВЭД оказанию финансовых услуг в сфере деятельности банковского платежного агента в наибольшей степени соответствуют «Деятельность операторов по приему платежей физических лиц» и «Деятельность платежных агентов по приему платежей физических лиц». Однако их наименование не имеет точного соответствия виду деятельности, предусмотренному в Налоговом кодексе РФ. По сути, этот пробел орловские депутаты предлагают устранить.

ИА “Орелград”