Скончалась орловчанка, спасённая из воды

Женщина тонула в пруду.

ЧП случилось накануне, 30 ноября, во Мценском районе в деревне Волково.

Очевидец сообщил о происшествии в службу спасения примерно в 12:40. Ещё до прибытия спасателей на место неравнодушные граждане сами вытащили женщину из воды.

«Пострадавшая была в верхней одежде… Медики констатировали смерть женщины», – рассказали в МЧС.

Известно, что орловчанке было 74 года.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 15 раз. Пять пришлись на пожары, остальные 10 — на другие происшествия.

ИА «Орелград»