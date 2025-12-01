Скончалась орловчанка, спасённая из воды

1.12.2025 | 11:10 Новости, Происшествия

Женщина тонула в пруду.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ЧП случилось накануне, 30 ноября, во Мценском районе в деревне Волково.

Очевидец сообщил о происшествии в службу спасения примерно в 12:40. Ещё до прибытия спасателей на место неравнодушные граждане сами вытащили женщину из воды.

«Пострадавшая была в верхней одежде… Медики констатировали смерть женщины», – рассказали в МЧС.

Известно, что орловчанке было 74 года.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 15 раз. Пять пришлись на пожары, остальные 10 — на другие происшествия.

