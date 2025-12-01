В Орле переехал офис клиентской службы СФР

Теперь он будет оказывать услуги по новому адресу.

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Впрочем, офис переехал всего лишь в соседнее здание — со Степана Разина, 3, на ту же улицу, но в дом №5. Теперь приём будет вестись здесь.

График работы остался прежним: с понедельника по четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов 45 минут, дополнительный трудовой день – последняя суббота месяца (с 9 до 16).

Новые помещения офиса оборудованы всем необходимым. К услугам орловцев – пять клиентских окон.

Также расширена зона цифрового обслуживания. В офисе установлено восемь рабочих мест, оснащённых «гостевыми» компьютерами (для получения услуг СФР в электронном виде).

Записаться на приём можно через портал госуслуг, на сайте СФР, а также по телефону Единого контакт-центра 8-800-1-00000-1.

ИА «Орелград»