В Орле переехал офис клиентской службы СФР

1.12.2025 | 10:35 Новости, Общество

Теперь он будет оказывать услуги по новому адресу.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Впрочем, офис переехал всего лишь в соседнее здание — со Степана Разина, 3, на ту же улицу, но в дом №5. Теперь приём будет вестись здесь.

График работы остался прежним: с понедельника по четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов 45 минут, дополнительный трудовой день – последняя суббота месяца (с 9 до 16).

Новые помещения офиса оборудованы всем необходимым. К услугам орловцев – пять клиентских окон.

Также расширена зона цифрового обслуживания. В офисе установлено восемь рабочих мест, оснащённых «гостевыми» компьютерами (для получения услуг СФР в электронном виде).

Записаться на приём можно через портал госуслуг, на сайте СФР, а также по телефону Единого контакт-центра 8-800-1-00000-1.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU