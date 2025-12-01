Студенты орловского техникума снова жалуются на холод

Общежитие Глазуновского сельскохозяйственного техникума встретило зиму.

Напомним, местная котельная вышла из строя год назад. «Орёлграду» удалось выяснить, что студентов должны согреть электрические конвекторы. При этом власти не отказываются и от планов по строительству котельной, но указывают, что это не дело самого ближайшего будущего.

Всему этому предшествовал судебный процесс. Причём дело прошло три инстанции и вернулось в Глазуновку, после чего было вынесено решение. Обязанности по теплоснабжению возложили только на администрацию района.

Как пишут «Орловские новости» со слов одного из учащихся техникума, общежитие встретило зиму в сложных условиях.

«Студенты обогревают комнаты обогревателями, но в общежитии слабая проводка и практически каждый день выбивает пробки. В том году уже в ноябре нас посадили на дистанционное обучение (кто проживал в общежитии). Сейчас сказали — сидите», – рассказал он СМИ.

ИА «Орелград»