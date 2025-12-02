«Крылов Девелопмент» получило здание на улице Коммуны

После чреды аукционов компания может заключить договор аренды с УМИЗ Орла.

Двухэтажное здание №17 по улице Коммуны имеет площадь 188,4 кв. м. Сдается для использования по следующему назначению – «универсальное». Летом победителем аукциона было признано ООО «Химпэк» (г. Санкт-Петербург). В битве с ООО «Крылов Девелопмент» дошли до годовой арендной платы в размере 4,1 млн рублей. Однако «Химпэк» в итоге уклонилось от заключения договора.

Здание снова выставили на торги. Аукцион в октябре не привлек ни одного участника. Ноябрьский – тоже признан несостоявшимся. Договор заключается с единственным участником – ООО «Крылов Девелопмент», указано в ГИС «Торги». Здание сдается в аренду на пять лет. Годовая плата за него и участок – 1 199 354 рубля 35 копеек. Арендатор обязан содержать помещения и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии. Кроме того, за счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное уничтожение граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт, указано в проекте договора.

По данным kartoteka.ru, ООО «Крылов Девелопмент» зарегистрировано в 2013 году. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Генеральный директор – Юлия Бородина. Учредитель – Лидия Крылова. В соцсетях компании указана миссия – создавать уникальные высокотехнологичные здания повышенной комфортности. На участке, ограниченном улицами Коммуны, Максима Горького и Ермолова, планируют МКД со смотровой площадкой, игровыми зонами и рестораном на крыше.

