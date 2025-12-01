В Орловской области подтвердился случай менингита

1.12.2025

Заболела студентка Орловского медицинского колледжа.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на Управление Роспотребнадзора по нашему региону.

В ведомстве рассказали, что пока случай является единичным. Среди лиц, которые контактировали с заболевшей (по месту её проживания и обучения), инфекции не выявлено.

Однако некоторое время за ними всё равно будут наблюдать в медицинских учреждениях. Обязанность возложена на «взрослые» поликлиники №1 и №2, а также на «Детские поликлиники» №2 и №3.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что групповых случаев менингита не регистрировалось в нашей области уже давно.

ИА «Орелград»


