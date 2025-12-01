В Орле назначен новый глава Советского района

Пост занял Евгений Овсянников.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Овсянников родился в Орле в 1986 году. У него два высших образования – Орловский государственный технический университет (2008) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (2016).

В 2006 и 2007 годах Евгений Овсянников работал в частных компаниях. С 2008 трудится в мэрии Орла на муниципальной службе.

Ранее территориальное управление по Советскому району возглавлял Мераб Дохнадзе. Он покинул пост несколько дней назад.

ИА «Орелград»