В Орле назначен новый глава Советского района

1.12.2025 | 11:33 Важное, Новости, Общество

Пост занял Евгений Овсянников.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Овсянников родился в Орле в 1986 году. У него два высших образования – Орловский государственный технический университет (2008) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (2016).

В 2006 и 2007 годах Евгений Овсянников работал в частных компаниях. С 2008 трудится в мэрии Орла на муниципальной службе.

Ранее территориальное управление по Советскому району возглавлял Мераб Дохнадзе. Он покинул пост несколько дней назад.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU