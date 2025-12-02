Банки маркетплейсов предложили наделить статусом системно значимых

Если они обслуживают десятки миллионов клиентов.

В интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин затронул тему конкуренции с банками, созданными маркетплейсами. Выступая накануне Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», он обозначил ключевые тезисы позиции по новым игрокам.

Андрей Костин выступил за баланс: развитие новых финансовых платформ и их маркетинговых инструментов (скидок, кешбэка), но при условии ответственного регулирования и равных правил игры с традиционными банками. (Тем более, в России уникальные условия – в других странах создание платформами кредитных организаций законодательно ограничено). Так, банкам маркетплейсов стоит присваивать статус системно значимых, если они обслуживают более 40–50 млн клиентов и играют критически важную роль в финансовой системе.

«Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишенными денег? Тут нужны регуляторные меры», — пояснил он свою инициативу.

ВТБ открыт к взаимодействию с маркетплейсами, но пока существуют расхождения в позициях, мешающие созданию прочных альянсов, сообщил Андрей Костин. Эксперт признал перспективы платформенной экономики, однако отметил сохраняющийся спрос на офлайн‑покупки.

ИА “Орелград”