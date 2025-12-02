На орловском помётохранилище выявили нарушения

Их должен устранить владелец – ООО «Брянский птицеводческий комплекс».

Нарушения выявили на птицефабрике «Тиняковской», расположенной в Малоархангельском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как рассказали в ведомстве, на помётохранилище выросли сорные травы, кустарники и деревья. Кроме того, специальная площадка не оснащена бортиками, а также водоотводящими каналами.

«Брянский птицеводческий комплекс» получил официальное предписание об устранении данных недостатков. Это позволит избежать негативных экологических последствий.

Также известно, что в ветеринарных аптеках предприятий, принадлежащих ООО, установлены нарушения правил хранения ветеринарных препаратов. Однако работники устранили их ещё до окончания визитов сотрудников ведомства.

